Serie C: l´Olbia sfida la vicecapolista

OLBIA - Trasferta lombarda per l'Olbia, che domani, domenica 22 settembre, alle 15, nel match valido per la quinta giornata del girone A del campionato di serie C, giocano sul campo di Meda contro la vicecapolista Renate. Ventidue i calciatori convocati da mister Michele Filippi.



A disposizione i portieri Luca Barone, Luca Crosta e Maarten Van Der Want; i difensori Gabriele Dalla Bernardina, Luca La Rosa, Andrea Mastino, Francesco Pisano, Mattia Pitzalis e Davide Zugaro. Ed ancora, i centrocampisti Luca Belloni, Roberto Biancu, Nunzio Lella, Luca Manca, Alessio Miceli, Mattia Muroni, Nicholas Pennington ed Andrea Vallocchia; gli attaccanti Antonio Demarcus, Riccardo Doratiotto, Roberto Ogunseye, Giacomo Parigi e Francesco Verde,



Terna arbitrale siciliana. A dirigere l'incontro sarà il signor Daniele Virgilio della sezione di Trapani, che sarà coadiuvato dagli assistenti Francesco Cortese di Palermo e Lorenzo Poma di Trapani.



