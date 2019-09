Condividi | Red 19:14 Nel primo pomeriggio di oggi (sabato), un incendio è divampato nell´agro di Olmedo, in località Montemesu. Pronto l´intervento degli elicotteri provenienti dalle basi antincendio del Corpo forestale di Bosa e di Anela Incendio ad Olmedo: mezzi aerei al lavoro



OLMEDO – Nel primo pomeriggio di oggi (sabato), un incendio è divampato nell'agro di Olmedo, in località Montemesu. Pronto l'intervento degli elicotteri provenienti dalle basi antincendio del Corpo forestale di Bosa e di Anela.



Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione di Alghero della Forestale, coadiuvata dagli elitrasportati e dai Barracelli di Alghero e di Olmedo. L’incendio ha interessato una superficie ricoperta a pascolo alberato.



