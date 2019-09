Condividi | Red 19:04 Ieri sera, gli uomini del Distaccamento di Via Napoli sono intervenuti per una fuga di gas che aveva messo in allerta le suore ospiti del Santuario algherese Fuga di gas a Valverde: intervengono i Vigili del fuoco



ALGHERO - Ieri sera (sabato), i Vigili del fuoco del Distaccamento di Via Napoli sono intervenuti per una fuga di gas che aveva messo in allerta le suore ospiti del Santuario di Valverde. Pronto l'intervento, con la messa in sicurezza della zona e la contestuale risoluzione del problema. ALGHERO - Ieri sera (sabato), i Vigili del fuoco del Distaccamento di Via Napoli sono intervenuti per una fuga di gas che aveva messo in allerta le suore ospiti del Santuario di Valverde. Pronto l'intervento, con la messa in sicurezza della zona e la contestuale risoluzione del problema.