Contributo indebito: pizzicato cagliaritano



CAGLIARI - Le Fiamme gialle della seconda Compagnia di Cagliari hanno concluso un’attività di controllo sulla corretta corresponsione di un contributo, erogato dal Gestore servizi energetici, nei confronti di un privato cittadino di Cagliari. L'indagine è nata dalla comunicazione dell'uomo di voler installare un pannello fotovoltaico per produzione di energia termica.



L’attività ispettiva, incentrata sulla verifica documentale delle dichiarazioni presentate e del contributo richiesto, ha permesso di accertare che il controllato ha usufruito non solo della detrazione fiscale (pari a 558euro nel triennio 2014–2016), ma anche dell'incentivo da parte del Gse (pari a 395,12euro). Per questo, il cagliaritano è stato segnalato alla Prefettura per l’irrogazione della sanzione, pari al denaro illecitamente percepito, ed al Gestore per la revoca del contributo.



