Teatro: Girovagando a Sassari

SASSARI - Dall'Emiciclo Garibaldi a Piazza Santa Caterina, da Largo Brigata Sassari a Piazza Azuni, dai giardini pubblici a Piazza Duomo. Approda a Sassari, dopo l'anteprima a Ploaghe e Bortigiadas, “Girovagando”, festival internazionale di arte in strada, in programma da giovedì 26 a domenica 29 settembre. Giunta alla 22esima edizione, la manifestazione ideata e diretta da Theatre en vol e dall'Associazione Girovagando, quest'anno sceglie come claim “Convivenze, insurrezioni, resurrezioni”, ponendo l'accento sulla necessità di costruire una cittadinanza attiva, che sia capace di condividere le problematiche della città attraverso l'arte, ma anche di attuare un'insurrezione poetica contro la realtà.



Uno stimolo a sviluppare una visione alternativa, ad osservare la città da una diversa prospettiva, credendo fortemente nella cultura come strumento di rigenerazione urbana. Patrocinato dal Comune di Sassari, Girovagando è realizzato grazie al contributo della Regione autonoma della Sardegna e della Fondazione di Sardegna, nell'ambito del progetto triennale “Casa delle culture diffusa”.



Spettacoli urbani, mostre itineranti, laboratori scandiscono le quattro giornate di festival, accompagnate dall'allestimento nei negozi del centro storico del percorso fotografico “Habitat immaginari–30 anni in volo”, che festeggia il trentennale di Theatre en vol, raccontandone la storia, dagli esordi ad oggi. Inoltre, è possibile partecipare al contest fotografico organizzato da Girovagando e Theatre en vol, realizzando una foto creativa o un selfie davanti ad un manifesto del festival e postandola su Facebook o Instagram con il tag @theatreenvol. All'autore della foto con più like andrà in dono una copia in esclusiva del libro “30 anni in volo”, che racconta la storia della compagnia di teatro urbano.



