S.A. 11:07 Anteprima nazionale di Hamlet in Purple a Nora La tragica storia del Principe di Danimarca rivive sulla scena nell´interpretazione di Valentino Mannias, con l´evocativa colonna sonora creata e eseguita dal vivo dal musicista e compositore Luca Spanu. Appuntamento venerdì 11 luglio



PULA - Un'intrigante rilettura del capolavoro di William Shakespeare con “Hamlet in Purple” di e con Valentino Mannias (Premio Ubu 2024) in anteprima nazionale venerdì 11 luglio alle 20 nell'area archeologica di Nora (Pula) per il XLIII Festival “La Notte dei Poeti” organizzato dal CeDAC Sardegna. La tragica storia del Principe di Danimarca rivive sulla scena nell'interpretazione di Valentino Mannias – che presta volto e voce a tutti i personaggi, in una performance dove s'intrecciano teatro d'attore e teatro di figura – con l'evocativa colonna sonora creata e eseguita dal vivo dal musicista e compositore Luca Spanu. “Hamlet in Purple” (produzione di Valentino Mannias e Bluemotion), da “The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark” di William Shakespeare, con traduzione, drammaturgia e regia di Valentino Mannias, disegno luci di Andrea Gallo e la preziosa collaborazione de Is Mascareddas per la realizzazione della marionetta e dei burattini debutterà in prima nazionale in autunno all'Angelo Mai di Roma.



Il viola – simbolo della Quaresima e della “morte del teatro” nell'era dell'intrattenimento – riflette la “malinconia” del giovane Amleto, ritornato in patria in seguito all'improvvisa scomparsa del padre, per scoprire che le celebrazioni del lutto hanno lasciato il posto ai festeggiamenti per le nozze tra la regina e il fratello del re defunto: in un clima di intrighi e misteri, il principe apprende dallo spettro del genitore la notizia del suo assassinio a opera del fratello Claudio, che ha sedotto la cognata e ora siede sul trono. Nella tragedia elisabettiana si insinua il dubbio sulla follia, vera o simulata, di Amleto e diventa difficile distinguere tra vita e sogno, allucinazione e realtà: nel suo “Hamlet in Purple”, Valentino Mannias incarna l'attore e il protagonista, evocando sulla scena pure la regina Gertrude e l'usurpatore Claudio, la bella Ofelia con il padre Polonio e l'intera corte di Danimarca, in una versione fedele ma anche personalissima del dramma del principe, quasi un novello Oreste, combattuto tra l'obbligo di vendicare la morte del padre e l'affetto per la madre, tra le logiche del potere e le leggi del cuore.



Nella foto: Valentino Mannias