Cor 13:28 “Stai zitta” sul palco del Quarter Uno spettacolo graffiante, divertente e femminista con Antonella Questa, Valentina Melis, Lisa Galantini e la regia di Marta Dalla Via. “Stai zitta!” arriva a Lo Quarter sabato 28 giugno alle 21.30



ALGHERO: In attesa di svelare il programma completo della 12ª edizione, il festival letterario internazionale Dall’altra parte del mare, ad Alghero dal 26 al 29 giugno a cura di Associazione Itinerandia in collaborazione con Libreria Cyrano, con il sostegno di Regione Sardegna, Fondazione Alghero, Camera di Commercio di Sassari (Programma Salude & Trigu), Comuni di Alghero e Putifigari, presenta un altro dei grandi eventi di quest’anno. E da il via alle prenotazioni per “Stai zitta!”, uno spettacolo graffiante, divertente e femminista, tratto dall’omonimo libro di Michela Murgia contro la discriminazione di genere nel linguaggio e nella quotidianità. Interpretato da Antonella Questa, Valentina Melis, Lisa Galantini, diretto da Marta Dalla Via e prodotto da SCARTI Centro di Produzione Teatrale d’Innovazione, LaQ-Prod e Teatro Carcano, “Stai zitta!” arriva a Lo Quarter sabato 28 giugno alle 21.30.