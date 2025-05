Cor 8:21 Cabirol, ritorna a teatro Pino Piras Nuovo ambizioso progetto dell´Associazione Cabirol con la regia di Chiara Murru: Lo Viut di Pino Piras in teatro il 22-23-24 maggio. Collaborazione con Raimondo Dore e con la Nova Companya del Reganal. Prevendita aperta



ALGHERO - Ritorna la commedia in algherese di Pino Piras, autore indimenticato le cui opere sono ancora non del tutto conosciute e che sono oggetto di scoperta e promozione da parte dell'Associazione Culturale Cabirol. Un grande patrimonio che comprende, tra le tante opere, Lo Viut, la commedia che l'Associazione Cabirol che sta preparando per le scene del Teatro Civico i prossimi 22-23-24 maggio. Un progetto importante e ambizioso, che vede insieme l'Associazione Cabirol con la compagnia di teatro amatoriale “Nova Companya del Reganal” e con la regia di Chiara Murru, attrice e regista, fondatrice dello Spazio T, che ha voluto fortemente avviare una collaborazione sui testi di Pino Piras e firmarne la regia. Per la prima volta la commedia musicale algherese compie un passo avanti con una elevazione qualitativa che arricchisce il valore e i contenuti di uno dei più grandi autori e intellettuali algheresi, Pino Piras.



A questo si aggiunge la direzione musicale del Maestro Raimondo Dore, che anch'egli ha voluto imprimere il suo timbro con l'esecuzione degli arrangiamenti. Un progetto che nasce con l'obbiettivo di estendere la promozione della lingua catalana di Alghero in ambiti di confronto con altre lingue minoritarie. Lo Viut è un opera inedita di Pino Piras del 1983 ( esiste solo una registrazione fatta nell'allora Trc nello stesso anno ) nella quale si intrecciano in una trama farsesca le vicende di una famiglia di un vedovo alle prese con la presunta gravidanza della figlia. Pino Piras affronta la vicenda con il suo timbro sarcastico e la sua inconfondibile sensibilità che non fa mancare riferimenti alla contemporaneità e soprattutto mescola realtà e finzione con una maestria introvabile nella commedia algherese.



Si ride e si pensa, come è nel costume dell'autore, grazie al cast composto da Alberto Lai, Tore Nieddu, Nicoletta Bigi, Luigi Meloni, Berto Calaresu, Antonio Carboni, Gabriella Caria, Anna Maria Multineddu, Carlo Lai, Armando Baschini, Giovanni Mura, Lelle Urgias. I musicisti dell'orchestra di Raimondo Dore sono Franco Cano, Matteo Scala, Alessia e Francesca Pischedda, il coordinamento e l'organizzazione sono di Giovanni Chessa, la regia di Chiara Murru. L'evento gode del patrocinio del Comune di Alghero, della Fondazione Alghero, della Generalitat de Catalunya, con la collaborazione dello Spazio T, dell'Omnium Cultural e dell'Agenzia Valverde di Marcias. La prevendita è aperta da lunedì 12 maggio presso la sede dell'Omnium Cultural, in via La Marmora n. 64.



