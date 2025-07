S.A. 10:37 Festival La Notte dei Poeti: Tappa a Lo Quarter “Antigone e i suoi fratelli” con la regia di Gabriele Vacis sabato 19 luglio alle 20 a Nora, in replica domenica 20 luglio alle 21.30 a Lo Quarter di Alghero per Alghero Estate



ALGHERO - La poetessa Jonida Prifti (finalista al Premio Strega Poesia 2025) protagonista giovedì 17 luglio alle 20 a Nora per il XLIII Festival La Notte dei Poeti organizzato dal CeDAC Sardegna presenta la raccolta “Sorelle di confine” (Marco Saya Edizioni – 2024): l'artista albanese, trasferitasi in Italia all'inizio degli Anni Duemila, dialoga con Gian Maria Annovi (Finalista al Premio Strega 2024 con “Discomparse” – Nino Aragno Editore 2023), nell'incontro coordinato da Stefano Petrocchi (direttore della Fondazione Bellonci). Tra letture di versi e riflessioni sul significato della poesia e i linguaggi del contemporaneo nel Terzo Millennio, l'evento promosso dal CeDAC Sardegna in collaborazione con la Fondazione Bellonci riporta al centro il potere e la forza evocativa delle parole, la capacità di inventare mondi e disegnare paesaggi interiori, dando forma a pensieri e emozioni e trasfigurando il reale.



Poi un fitto carnet di appuntamenti, dal recital “Arias” con le cantanti Cristina Renzetti, Daniela Spalletta e Francesca Corrias e il chitarrista Roberto Taufic (venerdì 18 luglio alle 20) a “Antigone e i suoi fratelli”, da Sofocle, con la regia di Gabriele Vacis (sabato 19 luglio alle 20 a Nora, in replica domenica 20 luglio alle 21.30 a Lo Quarter di Alghero per Alghero Estate). E infine domenica 20 luglioa partire dalle 19.30 spazio alla danza con “Hit Out” di Parini Secondo x Bienoise e alla musica con “Tumbarinos in Dub”, il nuovo progetto di Francesco Medda “Arrogalla” con i Tumbarinos de Gavoi