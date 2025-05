S.A. 15:11 I Promessi Sposi in algherese all´Alguer Hall Lo spettacolo ha conquistato i presenti con una messa in scena fresca, ben curata e con una notevole qualità interpretativa da parte degli studenti. L’evento ha visto anche la partecipazione speciale degli studenti dell’IES L’Estació di Ontinyent



ALGHERO - L’Alguer Hall gremito di pubblico giovedì 8 maggio in occasione della rappresentazione teatrale Avui nuvius, un adattamento in algherese creativo e originale de I Promessi Sposi di Manzoni, interpretato dagli studenti delle classi 3F e 3H dell’Istituto Comprensivo 2 – Scuola Secondaria Maria Carta di Alghero. Lo spettacolo ha conquistato i presenti con una messa in scena fresca, ben curata e con una notevole qualità interpretativa da parte degli studenti. L’evento ha visto anche la partecipazione speciale degli studenti dell’IES L’Estació di Ontinyent (Paese Valenzano) che, accompagnati dalle loro professoresse, hanno presentato una toccante e precisa narrazione di rondalles valenciane tradizionali. Le giovani voci hanno recitato questi racconti popolari con sensibilità e ritmo, portando in scena la ricchezza della tradizione orale condivisa tra i territori di lingua catalana.



Il pubblico, composto da famiglie, docenti e cittadini, ha risposto con entusiasmo, riempiendo la sala e celebrando con applausi lo sforzo e il talento dei giovani protagonisti. L’iniziativa, inserita nel programma Erasmus+, dimostra come lo scambio tra scuole dei territori catalanofoni rappresenti uno strumento potente di coesione, apprendimento e esperienza culturale condivisa.

La chiusura della giornata è stata affidata a Gustau Navarro, responsabile dell’Ufficio della Generalitat de Catalunya ad Alghero e in Sardegna, che ha rivolto parole di ringraziamento alle insegnanti e a tutti gli studenti coinvolti per il loro impegno ed entusiasmo. Navarro ha sottolineato l’importanza di continuare a promuovere gli scambi tra scuole e territori di lingua catalana e ha lanciato un appello a sfruttare al massimo le opportunità offerte dalla proiezione europea e dai programmi di mobilità giovanile. Eventi come questo consolidano il ruolo di Alghero come ponte vivo tra culture e come spazio chiave all’interno della rete di scambi catalanofoni in Europa.