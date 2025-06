S.A. 17:13 Prosegue Primavera al teatro Astra di Sassari La chiusura del cerchio racconta della presentazione di un libro le cui vicende sono ambientate durante la seconda guerra mondiale. Appuntamento giovedì 5 giugno



SASSARI - Prosegue al Teatro Astra di Sassari la rassegna “Primavera a Teatro” organizzata dalla Compagnia Teatro Sassari con il contributo della Regione, del Comune di Sassari e della Fondazione di Sardegna. Dopo una stagione ricca di successi Il penultimo appuntamento è fissato per giovedì 5 giugno alle ore 21, con La chiusura del cerchio, una nuova produzione teatrale firmata BoboScianel. Lo spettacolo, scritto da Daniele Coni e diretto dalla stessa compagnia, vedrà in scena Laura Calvia, Elisa Casula e Daniele Coni. La storia promette di sorprendere e coinvolgere il pubblico con una drammaturgia attuale e coinvolgente. "La chiusura del cerchio" racconta della presentazione di un libro le cui vicende sono ambientate durante la seconda guerra mondiale. Durante l'evento la scrittrice viene uccisa in un modo misterioso quanto geniale. Un'opera teatrale che può definirsi interattiva perché il pubblico verrà coinvolto nella vicenda. Anche questa volta l' investigatore belga Hercule Poirot, amico fraterno della vittima, si trova coinvolto in una vicenda familiare dai risvolti crudeli e cinici. Il mystery inglese viene ovviamente messo nell'acido dalla compagnia BobòScianèl che ne fa un pretesto per ritrovare quella dimensione di leggera follia che tanto piace al pubblico. Tra colpi di scena e metateatro la soluzione dell'enigma verrà svelata a pochi minuti dalla fine in un crescendo che terrà alta l’attenzione del pubblico .