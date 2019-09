Condividi | Red 7:16 Ieri, si sono registrati due roghi che hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Corpo Forestale, rispettivamente, in località M.za Is Trunconis e Porta Tiria Incendi a Silius e Silanus



CAGLIARI – Ieri (martedì), si sono registrati due roghi che hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Corpo Forestale nelle campagne di Silius e di Silanus, rispettivamente, in località M.za Is Trunconis e Porta Tiria. Il primo incendio si è sviluppato nell'agro di Silius, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base della Forestale di Villasalto.



Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione Forestale di San Nicolò Gerrei, coadiuvata dagli elitrasportati, da una squadra di volontari di Goni ed una di Forestas di Armungia. L’incendio ha bruciato pascolo cespugliato. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 13.10.



Il secondo rogo è divampato nel circondario di Silanus, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Anela. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione forestale di Bolotana, coadiuvata dagli elitrasportati e da una squadra di Forestas di Bolotana. L’incendio ha interessato una superficie di circa 4ettari tra bosco e pascolo cespugliato. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 18.40. CAGLIARI – Ieri (martedì), si sono registrati due roghi che hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Corpo Forestale nelle campagne di Silius e di Silanus, rispettivamente, in località M.za Is Trunconis e Porta Tiria. Il primo incendio si è sviluppato nell'agro di Silius, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base della Forestale di Villasalto.Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione Forestale di San Nicolò Gerrei, coadiuvata dagli elitrasportati, da una squadra di volontari di Goni ed una di Forestas di Armungia. L’incendio ha bruciato pascolo cespugliato. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 13.10.Il secondo rogo è divampato nel circondario di Silanus, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Anela. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione forestale di Bolotana, coadiuvata dagli elitrasportati e da una squadra di Forestas di Bolotana. L’incendio ha interessato una superficie di circa 4ettari tra bosco e pascolo cespugliato. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 18.40.