Condividi | Red 13:17 «Abbiamo illustrato le competenze e la professionalità del Corpo forestale, maturate in tanti anni di esperienza, soprattutto nella lotta agli incendi boschivi e rurali», ha dichiarato l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente incontrando una delegazione bielorussa Antincendio: Lampis incontra i bielorussi



CAGLIARI - «Abbiamo illustrato le competenze e la professionalità del Corpo forestale, maturate in tanti anni di esperienza, soprattutto nella lotta agli incendi boschivi e rurali». Lo ha detto l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente Gianni Lampis incontrando, nella sede regionale della Forestale, una delegazione bielorussa composta da rappresentanti del Governo, della Protezione civile, della Croce rossa e della città di Minsk, capitale della Repubblica di Bielorussia.



«Un interessamento – ha aggiunto Lampis – che evidenzia come la Sardegna sia vista come esempio anche in altre realtà del mondo. Un importante scambio di esperienze, che può prefigurare una proficua collaborazione».



La delegazione bielorussa resterà in Sardegna fino a sabato 28 settembre e visiterà altre strutture regionali del Corpo forestale e della Protezione civile: «Ci siamo messi a disposizione della delegazione anche per dimostrare che donne ed uomini, impegnati anche questa estate nella campagna antincendi, rappresentano un patrimonio umano e professionale da far conoscere e valorizzare», ha concluso l’esponente della Giunta Solinas.



Nella foto: un momento dell'incontro Commenti CAGLIARI - «Abbiamo illustrato le competenze e la professionalità del Corpo forestale, maturate in tanti anni di esperienza, soprattutto nella lotta agli incendi boschivi e rurali». Lo ha detto l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente Gianni Lampis incontrando, nella sede regionale della Forestale, una delegazione bielorussa composta da rappresentanti del Governo, della Protezione civile, della Croce rossa e della città di Minsk, capitale della Repubblica di Bielorussia.«Un interessamento – ha aggiunto Lampis – che evidenzia come la Sardegna sia vista come esempio anche in altre realtà del mondo. Un importante scambio di esperienze, che può prefigurare una proficua collaborazione».La delegazione bielorussa resterà in Sardegna fino a sabato 28 settembre e visiterà altre strutture regionali del Corpo forestale e della Protezione civile: «Ci siamo messi a disposizione della delegazione anche per dimostrare che donne ed uomini, impegnati anche questa estate nella campagna antincendi, rappresentano un patrimonio umano e professionale da far conoscere e valorizzare», ha concluso l’esponente della Giunta Solinas.Nella foto: un momento dell'incontro