Condividi | S.O. 13:21 Emessa dall´ufficio circondariale marittimo di Alghero l´ordinanza d´interdizione dell´area di Porto Conte interessata dall´accensione di fuochi previsti dallo spettacolo pirotecnico organizzato dall´hotel Fuochi d´artificio in hotel, mare interdetto



ALGHERO - Vietata la navigazione, l'ancoraggio e la sosta di qualunque unità navale. Vietata la balneazione ed ogni altro tipo di attività di superficie o subacquea, compresa la pesca.



L'area interessata dallo spettacolo pirotecnico organizzato dall'hotel Porto Conte, per un raggio di 100mt. è quella evidenziata nella foto . Divieto in vigore dalle ore 22 del 28 settembre fino alla mezzanotte dello stesso giorno.



L'ordinanza a firma del comandante Pierclaudio Moscogiuri è stata firmata nelle scorse ore ed emessa nella giornata di martedì 24 settembre. Non sono soggetti al divieto tutti di pubblico soccorso e di sicurezza. Commenti ALGHERO - Vietata la navigazione, l'ancoraggio e la sosta di qualunque unità navale. Vietata la balneazione ed ogni altro tipo di attività di superficie o subacquea, compresa la pesca.L'area interessata dallo spettacolo pirotecnico organizzato dall'hotel Porto Conte, per un raggio di 100mt. è quella evidenziata. Divieto in vigore dalle ore 22 del 28 settembre fino alla mezzanotte dello stesso giorno.L'ordinanza a firma del comandante Pierclaudio Moscogiuri è stata firmata nelle scorse ore ed emessa nella giornata di martedì 24 settembre. Non sono soggetti al divieto tutti di pubblico soccorso e di sicurezza.