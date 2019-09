Condividi | Antonio Burruni 22:55 Una rete di Castro a quattro minuti dalla fine permette ai rossoblu di imporsi per 0-1 allo stadio San Paolo, nel match valido per la quinta giornata del massimo campionato Serie A: il Cagliari sbanca Napoli



CAGLIARI - Una rete di Castro a quattro minuti dalla fine permette al Cagliari di imporsi per 0-1 sul Napoli allo stadio San Paolo, nel match valido per la quinta giornata del campionato di serie A. Dopo dodici anni, i rossoblu fanno bottino pieno sul campo partenopeo.



PRIMO TEMPO. Pronti-via e Joao Pedro innesca Simeone, che però si allunga troppo la palla in velocità, favorendo l'uscita bassa di Meret. Al 13', in contropiede, Mertens serve Lozano, ma Pisacane lo contrae in angolo. Il Napoli ci prova, ma vanifica due buone occasioni con posizioni di fuorigioco. Al 29', ammonito Rog. Sette minuti dopo, giallo per Allan. Al 37', su azione d'angolo, Zielinski ci prova dalla distanza, ma non inquadra lo specchio della porta. Quattro minuti dopo, Insigne taglia bene in area e ha la palla buona, ma Olsen è prodigioso e respinge. L'azione prosegue, ma Lozano mette fuori di testa. L'arbitro concede un minuto di recupero, ma si va negli spogliatoi sul risultato di partenza.



SECONDO TEMPO. Il Cagliari ripropone l'undici del primo tempo, mentre mister Ancelotti ha scelto Koulibaly per Maksimovic. Al 49', cross dalla destra, Ionita è pronto, ma il suo colpo di testa finisce alto. Tre minuti dopo, corner di Callejon dalla destra, incornata centrale di Manolas ed Olsen blocca in due tempi. Al 54', azione fotocopia dalla bandierina, Di Lorenzo sfiora e Mertens non arriva alla deviazione sottomisura sul secondo palo. Tre minuti dopo, Zielinski ci prova con un diagonale rasoterra da fuori area ed Olsen si salva in qualche modo deviando in angolo. Azione dalla bandierina, Koulibaly incrocia bene di testa ed il portiere del Cagliari è ancora pronto al salvataggio in corner. Al 60', contatto sospetto Di Lorenzo-Simeone a palla lontana, l'argentino rimane a terra, ma il Var non segnala niente. Subito dopo, cross dalla destra, Mertens taglia bene sul primo palo e sfiora la rete del vantaggio. Al 64', il belga ci riprova da fuori e il suo diagonale di destro centra il palo. Subito dopo, Llorente prende il posto di Lozano. Al 69', torre aerea di Llorente e Pisacane anticipa Mertens ad un passo dalla porta. Al 71', primo cambio ospite, con Castro al posto dell'ex partenopeo Rog. Due minuti dopo, Cerri prende il posto di Simeone. Il Napoli risponde con Milik per Insigne. Al 76', cross dalla destra di Callejon, incornata di Llorente e palla di poco a lato. Al minuto 85, lo spagnolo di ripete su traversone dall'out mancino, con lo stesso esito. Un minuto dopo, un'apertura di Joao Pedro innesca un contropiede del Cagliari, Nandez si invola sulla destra, cross in mezzo per Castro che, da posizione centrale, insacca di testa la rete del vantaggio cagliaritano. Proteste dei padroni di casa e Koulibaly viene espulso. Ad un minuto dalla fine, dentro Ceppitelli per Joao Pedro. L'arbitro concede cinque minuti di recupero, ma il fortino rossoblu regge: il Cagliari vince e conquista tre punti pesanti.



NAPOLI-CAGLIARI 0-1:

NAPOLI: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic (1'st Koulibaly), Mario Rui, Callejon, Allan, Zielinski, Insigne (28'st Milik), Lozano (20'st Lozano), Mertens. Allenatore Carlo Ancelotti.

CAGLIARI: Olsen, Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis, Nandez, Oliva, Rog (26'st Castro), Ionita, Joao Pedro (44'st Ceppitelli), Simeone (28'st Cerri). Allenatore Rolando Maran.

ARBITRO: Marco Di Bello di Brindisi.

RETE: 41'st Castro.



