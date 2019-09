Condividi | Red 7:08 Ieri, si sono registrati due roghi, che hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale, rispettivamente, nelle località Riu Bunne e Nuraghe Sa Monza. Complessivamente sono stati circa 7,5 gli ettari andati in fumo Doppio incendio a Pattada ed Orani



CAGLIARI – Ieri (mercoledì), si sono registrati due roghi, che hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale, rispettivamente, nelle località Riu Bunne e Nuraghe Sa Monza. Complessivamente sono stati circa 7,5 gli ettari andati in fumo.



Il primo incendio si è sviluppato nell'agro di Pattada, in località Riu Bunne, dove sono intervenuti tre elicotteri provenienti dalle basi della Forestale di Anela, di Alà dei Sardi e di Limbara. E' intervenuto anche un canadair della flotta aerea nazionale decollato da Alghero. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale della Stazione del Corpo forestale di Pattada, coadiuvato dagli elitrasportati, da tre squadre di Forestas di Pattada e da una di Barracelli di Pattada. L’incendio ha distrutto una superficie di circa 4,5ettari di bosco di sughera e roverella. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 17.30.



Il secondo rogo è divampato nelle campagne di Orani, in località Nuraghe Sa Monza, dove sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi della Forestale di Farcana e di Sorgono. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale della locale Stazione del Corpo forestale, coadiuvato dagli elitrasportati e da due squadre di Forestas di Nuoro. L'incendio ha percorso una superficie di circa 3ettari di cisto e pascolo arborato. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 16.05.