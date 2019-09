Condividi | Red 22:16 L´algherese Michele Pais è il nuovo coordinatore della Lega Salvini Premier per la provincia di Sassari. La nomina è stata ufficializzata sabato dal coordinatore regionale Guido De Martini nel corso di un’assemblea degli iscritti di Alghero Lega: Michele Pais coordinatore provinciale



ALGHERO – L'algherese Michele Pais è il nuovo coordinatore della Lega Salvini Premier per la provincia di Sassari. La nomina è stata ufficializzata sabato dal coordinatore regionale Guido De Martini nel corso di un’assemblea degli iscritti di Alghero. «Ringrazio Guido De Martini per la fiducia accordatami in questo nuovo incarico di partito sul territorio del nordovest Sardegna - afferma Pais - consapevole della grande responsabilità che questo ruolo comporta. Siamo una grande squadra, una comunità di militanti e con l’aiuto di tutti i nostri iscritti andremo a potenziare la Lega laddove siamo presenti, con l’obiettivo strategico di aggregare nuove realtà e aprire sedi in tutto il territorio del nordovest Sardegna».



«Nei prossimi giorni, unitamente ai nostri coordinatori cittadini del territorio, al consigliere regionale Ignazio Manca ed ai nostri eletti nei Consigli comunali, daremo vita ad un fitto programma di iniziative, perché le richieste di adesione alla Lega giungono numerose da tutti i Comuni della provincia, e siamo chiamati ad elaborare proposte politiche con l’obiettivo di essere il motore della Maggioranza che governa la Regione, in stretta collaborazione sinergica con la Giunta guidata da Christian Solinas. La prossima primavera – ha spiegato il presidente del Consiglio regionale - saremo impegnati in importanti test elettorali per le Elezioni amministrative e, con tutta probabilità, anche al rinnovo dei Consigli provinciali, che torneranno ad essere direttamente eletti dai cittadini. Saremo presenti con nostre liste e candidati, pronti ad assumerci le responsabilità nelle azioni di governo delle amministrazioni dove, sicuramente, andremo a vincere».



«Il 19 ottobre, da tutta la Sardegna, parteciperemo numerosi a Roma, in Piazza San Giovanni, insieme a Matteo Salvini per una manifestazione nazionale e di popolo, pacifica, ma determinata nel chiedere che la parola venga quanto prima restituita ai cittadini che chiedono a gran voce il ritorno alle urne contro un Governo nazionale delle poltrone e dei giochi di palazzo. L’Italia e la Sardegna non possono attendere - conclude Pais - e siamo pronti, sin d’ora, a metterci in gioco per assicurare un futuro ai nostri figli nella difesa dei nostri valori, nel sociale, nella concezione comunitaria, tradizionale e identitaria del nostro popolo, contro l’ideologia imperante globalista dell’egoismo, del libero mercato senza regole, dell’individualismo e della mercificazione dell’essere umano, considerato sempre di più come mero consumatore senza volto che come cittadino portatore di valori, storia e identità».



