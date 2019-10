Condividi | A.B. 23:03 La società portotorrese riparte con un nuovo progetto ed invita i bambini a provare il programma “S3” dell’ex campione del mondo di pallavolo Andrea Lucchetta Volley: progetto inclusivo della Stella Maris



PORTO TORRES - La pallavolo come strumento per fare squadra e divertirsi dal primo giorno, anche senza conoscere i fondamentali di questo sport. È rivolto ai bimbi dai cinque ai tredici anni d'età il nuovo programma “S3” della Stella Maris volley, promosso a livello nazionale dall’ex campione del mondo Andrea Lucchetta. L’iniziativa è stata presentata questa mattina (lunedì), nella sala conferenze del Palazzo del Marchese, dalla presidente dell’associazione Marilù Billi e dalla vicepresidente Orsolina Deriu, alla presenza dell’assessore comunale allo Sport Mara Rassu.



Grazie a questo progetto, i bambini potranno sperimentare la pallavolo fin da subito, appassionandosi più facilmente e socializzando anche senza conoscere dal principio le regole del gioco. L’iniziativa è gratuita, l’unico costo previsto è il tesseramento per l’assicurazione e per la documentazione medica indispensabile allo svolgimento di qualsiasi pratica sportiva. La società collaborerà anche con i plessi di Borgona e Brunelleschi. «La Stella Maris è una realtà importante da trentasette anni. Con questa iniziativa – ha sottolineato Rassu – farà un regalo alla città, contribuendo all’inclusione dei giovani». Il programma S3 viene pubblicizzato da Lucchetta in tutta Italia: tra i punti di forza c’è la flessibilità nei fondamentali del volley per permettere ai bimbi di divertirsi più facilmente.



«L’associazione è in una fase di rifondazione e il progetto S3 ci è sembrato lo strumento più idoneo per avvicinare i più piccoli. I bambini vengono messi nelle condizioni di praticare l’attività con il pallone sin da subito – ha spiegato Billi – e potranno giocare con regole più semplici che permettono, ad esempio, di bloccare la palla, comporre squadre anche da tre e ridurre l’altezza della rete. Non ci saranno delle vere e proprie gare, ma occasioni per stare insieme e divertirsi, sotto la supervisione di uno “smart coach”, il quale non sarà un allenatore, ma soprattutto un motivatore e facilitatore. Il suo ruolo sarà quello di accompagnare il bambino nel percorso di crescita emotiva, fisica e socio-relazionale. Nei tornei che verranno organizzati con cadenza mensile, i protagonisti saranno esclusivamente i bambini e non gli adulti genitori». Le attività pomeridiane per gli iscritti verranno svolte nella palestra della scuola Brunelleschi, due volte a settimana, in due turni compresi tra le 17 e le 19, rivolti alle categorie “White” (dai cinque ai sette anni), “Green” (otto e nove anni) e “Red” (dai dieci ai tredici anni). Per ulteriori informazioni ed adesioni, è possibile contattare la Stella Maris volley telefonando ai numeri 380/7271515 o 331/2786839.



