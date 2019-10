Condividi | Red 22:26 Un´edizione itinerante, quella 2019, che si è aperta con le anteprime di Ploaghe e Bortigiadas per poi approdare a Sassari, dove ha invaso il centro storico, da sempre cuore della 22esima edizione del Festival internazionale di arte in strada Cala il sipario su Girovagando



SASSARI - Una passeggiata a mezz'aria, per osservare il mondo da una diversa prospettiva ed abbandonarsi alla leggerezza. È con questa immagine, tratta da uno degli spettacoli storici di Theatre en vol, “MacchinAzione e altre diavolerie”, che si è conclusa la 22esima edizione di “Girovagando”. Un'edizione itinerante, quella 2019, che si è aperta con le anteprime di Ploaghe e Bortigiadas per poi approdare a Sassari, dove ha invaso il centro storico, da sempre cuore del Festival internazionale di arte in strada.



Al suono di ritmi africani, swing e funk music, gli artisti hanno coinvolto il pubblico in azioni poetiche, percorsi metaforici, racconti onirici, stimolandone l'immaginazione ed invitandolo a vivere gli spazi urbani in maniera non usuale. Le piazze si sono trasformate in temporanei palcoscenici per marionette, storie e filastrocche, mentre orchestre itineranti e spettacoli viaggianti hanno attraversato strade e slarghi, spezzando qua e la il traffico veicolare, recentemente rinvigorito dalla temporanea cancellazione della Ztl. Ed i Giardini pubblici hanno riscoperto la loro vocazione di area verde adatta al picnic domenicale.



È un invito, quello a vivere gli spazi urbani in maniera non consueta, che Theatre en vol rivolge alla città da trent'anni, come testimoniato dalla mostra “Habitat immaginari–30 anni in volo”, un percorso fotografico allestito, durante le giornate del festival, nei negozi del centro. Realizzata grazie alla collaborazione del fotografo Giovanni Porcu, che ha curato la rielaborazione delle immagini, l'esposizione è stata l'occasione per compiere un viaggio a ritroso, per ripercorrere la storia della compagnia di teatro urbano, dagli esordi ad oggi. Storia che le anime di Theatre en vol, Puccio Savioli e Michèle Kramers, stanno affidando anche ad una pubblicazione, un racconto per immagini e parole in uscita nei prossimi mesi. Per lasciare un segno tangibile dell'attività artistica di una compagnia “da trent'anni in volo”. Commenti SASSARI - Una passeggiata a mezz'aria, per osservare il mondo da una diversa prospettiva ed abbandonarsi alla leggerezza. È con questa immagine, tratta da uno degli spettacoli storici di Theatre en vol, “MacchinAzione e altre diavolerie”, che si è conclusa la 22esima edizione di “Girovagando”. Un'edizione itinerante, quella 2019, che si è aperta con le anteprime di Ploaghe e Bortigiadas per poi approdare a Sassari, dove ha invaso il centro storico, da sempre cuore del Festival internazionale di arte in strada.Al suono di ritmi africani, swing e funk music, gli artisti hanno coinvolto il pubblico in azioni poetiche, percorsi metaforici, racconti onirici, stimolandone l'immaginazione ed invitandolo a vivere gli spazi urbani in maniera non usuale. Le piazze si sono trasformate in temporanei palcoscenici per marionette, storie e filastrocche, mentre orchestre itineranti e spettacoli viaggianti hanno attraversato strade e slarghi, spezzando qua e la il traffico veicolare, recentemente rinvigorito dalla temporanea cancellazione della Ztl. Ed i Giardini pubblici hanno riscoperto la loro vocazione di area verde adatta al picnic domenicale.È un invito, quello a vivere gli spazi urbani in maniera non consueta, che Theatre en vol rivolge alla città da trent'anni, come testimoniato dalla mostra “Habitat immaginari–30 anni in volo”, un percorso fotografico allestito, durante le giornate del festival, nei negozi del centro. Realizzata grazie alla collaborazione del fotografo Giovanni Porcu, che ha curato la rielaborazione delle immagini, l'esposizione è stata l'occasione per compiere un viaggio a ritroso, per ripercorrere la storia della compagnia di teatro urbano, dagli esordi ad oggi. Storia che le anime di Theatre en vol, Puccio Savioli e Michèle Kramers, stanno affidando anche ad una pubblicazione, un racconto per immagini e parole in uscita nei prossimi mesi. Per lasciare un segno tangibile dell'attività artistica di una compagnia “da trent'anni in volo”.