Fiamme a Gesturi

GESTURI – Ieri (lunedì), si è registrato un incendio che ha richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale nelle campagne di Gesturi, in località Nuraghe Pranu e Mendola. Pronto l'intervento di un elicottero proveniente dalla base forestale di Villasalto.



