Condividi | Red 10:21 L´Avis cittadino, con il Masci e la Chiesa di San Francesco, organizzano per sabato mattina la 29esima donazione di sangue. In Largo San Francesco, sarà presente l´autoemoteca con l´equipe medica dell´Avis provinciale Raccolta sangue ad Alghero



