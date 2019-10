video Condividi | A.S. 19:57 Conte in Sardegna: il suo intervento



L´intervento del premier Giuseppe Conte oggi al tavolo sul Contratto istituzionale di sviluppo per l'area di Cagliari. A margine dell´incontro, Giuseppe Conte ha chiarito che non ci sarà un aggravio di Iva. «Stiamo lavorando per simulare gli ultimi interventi e definire nei dettagli l´impostazione della manovra economica che ha i suoi tempi. Abbiamo presentato la Nadef, la nota di aggiornamento, ora dateci qualche giorno per lavorare sui dettagli» ha sottolineato. Le immagini della Presidenza del Consiglio dei Ministri.