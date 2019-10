Novità Ryanair ad Alghero: Marsiglia e Katowice

1/10/2019 Ecco la summer 2020 Ryanair da Alghero Incognita Stoccarda e Barcellona (Girona) sarà solo invernale. Oltre all´Alghero-Vienna, nessun altra novità, per ora, dall´aeroporto di Alghero per la summer 2020 rilasciata ufficialmente in queste ore dalla compagnia irlandese low cost: 7 internazionali e 3 nazionali