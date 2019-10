Condividi | Red 17:43 Si svolgerà sabato e domenica la nuova edizione del più importante evento dedicato al birdwatching organizzato da BirdLife Europa in quarantatre Paesi europei e, per l’Italia, dalla Lipu, nella formula del “Big day”, la grande gara di birdwatching a premi Eurobirdwatch ad Alghero



ALGHERO - Si svolgerà sabato 5 e domenica 6 ottobre la nuova edizione dell’Eurobirdwatch, il più importante evento dedicato al birdwatching organizzato da BirdLife Europa in quarantatre Paesi europei e, per l’Italia, dalla Lipu, nella formula del “Big day”, la grande gara di birdwatching a premi. Come ogni anno, verranno raccolte preziose informazioni sulle specie osservate, per contribuirà a costruire un quadro complessivo della migrazione autunnale degli uccelli selvatici.



Alle 10 è previsto il ritrovo nell’area birdwatching in Viale Burruni. A seguire, è in programma una breve esposizione sulle specie che si trovano nello stagno e su come osservarle.



Alle 12, via alla raccolta ed al confronto dei dati .Al termine della manifestazione, verrà consegnato un attestato di partecipazione ed il titolo di "Osservatore dell'ambiente", che consentirà la partecipazione ai censimenti periodici della Lipu. L'organizzazione consiglia abbigliamento da campagna "a strati", scarpe comode e, chi li possiede, un binocolo o cannocchiale o una guida per il riconoscimento degli uccelli. La partecipazione è libera.