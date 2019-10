Condividi | Red 19:01 Ieri, il Comitato ha consegnato al presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte una diffida per la mancata applicazione dell´articolo174 del Trattato europeo Il Comitato per l´insularità diffida il premier



CAGLIARI - È stata consegnata ieri mattina (mercoledì), al presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, dalle mani di Massimo Proto, ordinario di Diritto privato e componente del Comitato per l’insularità, la diffida relativa alla messa in mora per omessa adozione di un atto dovuto, violazione articolo174 Tfue, che riconosce gli svantaggi naturali e geografici permanenti specifici della condizione di insularità. Nella diffida, si intima al Governo di adottare tutte le azioni nei confronti della Commissione europea per la violazione dell’articolo, fermo restando l'obbligo della Repubblica italiana di individuare le specifiche misure di compensazione degli svantaggi, obbligo che non risulta pienamente adempiuto.



Si tratta di una presa d’atto formale del ritardo dell’Europa su un tema importante che attiene i diritti dei singoli e dei popoli che formano l’Unione europea e che, secondo il Comitato per l’insularità, non godono delle stesse pari opportunità. «Le isole d’Europa non comprese in quelle ultraperiferiche hanno diritto finalmente a veder riconosciuta la loro situazione di svantaggio strutturale con l’applicazione dell’art.174 del Tfue», viene spiegato nel documento.



«L’ultraperificità non attiene infatti soltanto le distanze chilometriche, ma qualcosa di più profondo e strutturale derivante dalle differenti condizioni storiche di partenza, nel passato e oggi», spiegano i vertici del Comitato Roberto Frongia e Maria Antonietta Mongiu riferendosi alla condizione di insularità così direttamente ed intimamente legata alla Sardegna. Quindi, viene intimato al Governo di adottare tutte le azioni nei confronti della Commissione europea per la violazione dell’articolo, «fermo restando l'obbligo della Repubblica Italiana di individuare le specifiche misure di compensazione degli svantaggi, obbligo che non risulta pienamente adempiuto».



