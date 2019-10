video Condividi | A.S. 19:05 Senza cartelli, bus incastrato tra i cantieri



L´assenza di segnalazioni stradali e la contemporanea presenza di numerosi cantieri manda in tilt la circolazione ad Alghero. Ecco cosa è successo questa mattina ad un grosso bus turistico ritrovatosi improvvisamente bloccato sulla via Sassari. Clacson impazziti e rallentamenti nella circolazione degli autoveicoli. Le immagini su Alguer.it