Il Porto Torres contro Lanteri ci prova senza Serra

PORTO TORRES - Quarta in classifica, con due partite all’esordio che hanno aggiornato a 4 punti la posizione del Porto Torres. Alla terza giornata del campionato di Promozione girone B, la squadra di Porcu non potrà contare sul bomber Serra in grado di accendere la fantasia in campo, una prima punta di ruolo espulso per doppia ammonizione nell’ultima in casa contro l’Oschirese.



Ma mister Porcu nella seconda gara in trasferta contro il Lanteri Sassari, assicura il potenziale offensivo con Carrozzi e Muglia, gli interni di centrocampo e gli esterni a tutta fascia. E il sistema di gioco è funzionale con un attacco a due punte, cambi di gioco e un centrocampo folto per viaggiare su binari efficaci e collaudati.



«La squadra è forte e preparata - dichiara Pietro Madeddu, presidente del Porto Torres club - e anche se abbiamo lasciato due punti per strada nell'ultima gara, domani contro il Lanteri ce la metteremo tutta. Abbiamo fiducia in Carrozzi, Muglia e Ireko e speriamo che l'assenza di Serra non si faccia sentire». Nel campo della Beata Vergine a Sassari si entra alle 16 e i rossoblù dovranno trovare la chiave giusta per aprire la difesa avversaria di un Lanteri Sassari ancora a quota zero in classifica.