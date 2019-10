Condividi | Red 15:28 I militari del locale Ufficio Circondariale marittimo hanno ritrovato alcuni reperti archeologici di epoca romana consistenti in un’anfora in terracotta in ottimo stato di conservazione ed alcuni frammenti di altre anfore Anfora romana ritrovata nelle acque di Alghero



ALGHERO – I militari in forza all’Ufficio Circondariale marittimo di Alghero, nell’ambito delle attività a tutela del patrimonio storicoarcheologico nazionale, durante la stagione estiva hanno coordinato le operazioni per un importante ritrovamento nelle acque di competenza. Sono stati ritrovati alcuni reperti archeologici di epoca romana consistenti in un’anfora in terracotta in ottimo stato di conservazione ed alcuni frammenti di altre anfore.



I reperti, già avvistati e segnalati da alcuni cittadini, sono stati adeguatamente conservati in attesa dell'esame della Soprintendenza competente. Dalla perizia tecnica eseguita da Gabriella Gasperetti, responsabile del Servizio per l'Archeologia subacquea della Soprintendenza, è risultato che l'anfora integra appartiene ad un tipo prodotto nella Penisola iberica tra il III ed il IV secolo d.C.



Gli altri frammenti sono attribuibili genericamente ad Età romana. Tutti gli oggetti ritrovati sono stati consegnati alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, per le analisi scientifiche del caso e per gli interventi conservativi nel Centro di restauro di Sassari. Commenti ALGHERO – I militari in forza all’Ufficio Circondariale marittimo di Alghero, nell’ambito delle attività a tutela del patrimonio storicoarcheologico nazionale, durante la stagione estiva hanno coordinato le operazioni per un importante ritrovamento nelle acque di competenza. Sono stati ritrovati alcuni reperti archeologici di epoca romana consistenti in un’anfora in terracotta in ottimo stato di conservazione ed alcuni frammenti di altre anfore.I reperti, già avvistati e segnalati da alcuni cittadini, sono stati adeguatamente conservati in attesa dell'esame della Soprintendenza competente. Dalla perizia tecnica eseguita da Gabriella Gasperetti, responsabile del Servizio per l'Archeologia subacquea della Soprintendenza, è risultato che l'anfora integra appartiene ad un tipo prodotto nella Penisola iberica tra il III ed il IV secolo d.C.Gli altri frammenti sono attribuibili genericamente ad Età romana. Tutti gli oggetti ritrovati sono stati consegnati alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, per le analisi scientifiche del caso e per gli interventi conservativi nel Centro di restauro di Sassari.