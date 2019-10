Condividi | A.B. 22:23 Esordio vincente per la compagine sassarese che, nella prima giornata del girone C del campionato nazionale di serie C, batte 5-1 il Grifone gialloverde, grazie alle doppiette di Marenic e Lombardo ed alla rete di Campesi Calcio femminile: la Torres parte in quinta



SASSARI – La Torres parte bene nel campionato nazionale di serie C di calcio femminile e nella prima giornata del girone C batte 5-1 il Grifone gialloverde grazie alle doppiette di Marenic e Lombardo ed alla rete di Campesi. Intanto, si è aperta oggi (domenica) la campagna abbonamenti con la vendita delle prime tessere, che potranno essere acquistate nella sede torresina dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13, o all’ingresso del “Peppino Sau” di Usini, prima del match contro l’Arezzo. Sabato 12, le rossoblu voleranno a Pistoia per affrontare la prima trasferta stagionale in campionato.



PRIMO TEMPO. Torres in vantaggio al 9′. Marenic dopo una corsa solitaria, si incunea in area e trafigge senza difficoltà l’estremo difensore avversario. Al 18′, le ragazze di mister Desole si rendono pericolose per due volte Lombardo. Prima, con una punizione dai 25metri, la centrocampista siciliana chiama Antonelli alla deviazione in angolo; poi, con un tiro-cross costringe il portiere a smanacciare. Due minuti dopo, la Torres sfiora nuovamente il raddoppio sull’asse Borg-Ladu, ma la difesa gialloverde è abile nel non farsi cogliere impreparata. Al 23′, si affaccia in avanti la squadra di mister Serafico, ma Antonilli non trova lo specchio della porta. Dieci minuti più tardi, le rossoblu si rendono pericolose con Ladu, che viene leggermente trattenuta da un avversario ed il tiro, fuori equilibrio, non crea difficoltà al portiere classe ’99 del Grifone. Nel recupero, sugli sviluppo di un calcio di punizione, Marenic non trova di poco lo specchio della porta.



SECONDO TEMPO. Nella ripresa la musica non cambia ed il Grifone gialloverde non riesce a creare occasioni degne di nota e la Torres amministra il vantaggio. Al 60′, parte la girandola dei cambi: Dasara per Ladu tra le locali, Adiutori per Rufaida tra le ospiti. Quattro minuti dopo, arriva il raddoppio rossoblu: Lombardo serve Marenic, che con un pallonetto trafigge l'incolpevole Antonelli. Al 68', ci provano le ragazze di Serafico, ma il destro di Fatati viene respinto da Savickaitė, impegnata al primo vero e proprio intervento della sua avventura in maglia rossoblu. Sei minuti dopo, le padrone locali calano il tris con Lombardo. Sembra la fine virtuale del match, ma il Grifone non ci sta e si spinge in avanti conquistando un calcio di rigore dopo un solo minuto. Sul dischetto si presenta Bevilacqua, che non sbaglia e batte Savickaitė. Le rossoblù non subiscono il contraccolpo psicologico del gol avversario ed al 78′ trovano la rete. Il 4-1 arriva ancora una volta su rigore, causato da un tocco di mano di Conti. Dagli 11metri, Lombardo non sbaglia e trova il 20esimo gol stagionale della Torres, tra campionato e Coppa Italia. Nel recupero, l'arbitro fischia il terzo rigore del match, stavolta per un fallo subito da Campesi e proprio con l'ex giocatrice del West Ham chiude il match con la rete del 5-1.