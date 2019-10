Condividi | Antonio Burruni 9:06 I biancoverdi giocheranno domani sera il match valido per la terza giornata del girone D. Alle 20, sul sintetico del Pintore-Caddeo arriverà il Pozzomaggiore Prima categoria: posticipo per l´Olmedo



OLMEDO – Posticipo per l'Olmedo, che domani, lunedì 7 ottobre, alle 20, scenderà in campo nel match valido per la terza giornata del girone D del campionato di Prima categoria. Sul sintetico del “Pintore-Caddeo” arriverà il Pozzomaggiore.



Risultati della terza giornata:

Badesi'09-Campanedda 2-2

Cus Sassari-Berchidda 2-0

Ottava-Coghinas 3-1

Ozierese-Porto Cervo 0-0

San Giorgio Perfugas-San Nicola Ozieri 6-1

Siligo-Codrongianos 0-0

Trinità-Tempio 2-3

Olmedo-Pozzomaggiore (lunedì, ore 20)



Classifica: Tempio 7; Ozierese, Porto Cervo e Siligo 5; Olmedo*, Badesi'09, Berchidda, Campanedda, Codrongianos, Cus Sassari ed Ottava 4; Coghinas 3, San Giorgio Perfugas e San Nicola Ozieri 3; Pozzomaggiore* 2; Trinità 0. (* una partita in meno).