Ad avere la peggio un turista annegato mentre faceva il bagno in spiaggia a Monte Nai. Immediato l´arrivo dei bagnini e successivamente quello del 118. Inutile anche l´arrivo dell´elicottero 77enne muore nelle acque di Muravera



MURAVERA - Malore fatale nelle acque di Muravera. Ad avere la peggio un turista annegato mentre faceva il bagno in spiaggia a Monte Nai. L'uomo di 77 anni, si trovava in vacanza a Costa Rei.



Inutili tutti i tentativi di soccorso. A lanciare l'allarme alcuni bagnanti che hanno notato l'uomo in difficoltà. Immediato l'arrivo dei bagnini e successivamente quello del 118.



Inutile anche l'arrivo dell'elicottero, per l'uomo non c'è stato niente da fare. Sul posto i carabinieri della locale compagnia per gli accertamenti del caso.