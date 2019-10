Condividi | Red 7:14 Ieri, si è registrato un incendio in località Porta Lizu, che ha richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale. Le operazioni di spegnimento, a causa del forte vento, sono risultate più difficoltose del previsto Fiamme a Siniscola



SINISCOLA – Ieri (lunedì), si è registrato un incendio nelle campagne di Siniscola, in località Porta Lizu, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Alà dei Sardi. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione della Forestale di Siniscola, coadiuvata dagli elitrasportati e da due squadre di Forestas di Coracuzza e di Sas Lattas.



Le fiamme hanno bruciato una superficie di 3500metriquadri di macchia mediterranea. Le operazioni di spegnimento, a causa del forte vento, sono risultate più difficoltose del previsto e si sono concluse alle 16. SINISCOLA – Ieri (lunedì), si è registrato un incendio nelle campagne di Siniscola, in località Porta Lizu, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Alà dei Sardi. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione della Forestale di Siniscola, coadiuvata dagli elitrasportati e da due squadre di Forestas di Coracuzza e di Sas Lattas.Le fiamme hanno bruciato una superficie di 3500metriquadri di macchia mediterranea. Le operazioni di spegnimento, a causa del forte vento, sono risultate più difficoltose del previsto e si sono concluse alle 16.