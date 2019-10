Condividi | Cor 12:24 Si è costituito ad Alghero il Comitato di Azione Civile "Maritain-La Pira" che fa capo a Matteo Renzi. Ne fanno parte esponenti dell´area laica, socialista, cattolica e liberal democatica Italia Viva ad Alghero: c´è il comitato



ALGHERO - Nasce ad Alghero il primo comitato ufficiale di Azione Civile "Maritain-La Pira" che fa capo a Matteo Renzi. Ne fanno parte esponenti dell'area laica, socialista, cattolica e liberal democatica. Fra i membri promotori ci sono Franco Masu, Antonello Bilardi, Giovanni Porcu, Luciano Solinas, Tore Frulio ed altri che hanno svolto ruoli politici, amministrativi, sociali, culturali e tecnici importanti nella città di Alghero e nel territorio. Una verifica significativa è la partecipazione dal 18-20 ottobre a Firenze all'incontro della Leopolda. «Un appuntamento importante, un laboratorio politico sia per le partecipazioni, ma soprattutto per gli argomenti, i programmi che verranno affrontati per i prossimi anni, mirati a dare una svolta, un cambiamento alla politica dell'Italia, risvegliando nuove idee, nuove energie ed una nuova speranza che vada oltre le contrapposizioni e batta politicamente il disegno eversivo di una Destra Popolare in Italia, in Europa» sottolineano dal neonato comitato.



Nella foto d'archivio: Franco Masu, tra gli aderenti al comitato locale di Italia Viva