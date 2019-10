Condividi | Red 7:08 Ennesimo rogo nell´Isola. Ieri, attorno alle 17.25, un incendio si è sviluppato nelle campagne del paese nuorese, in località Porta Pulichetta. L’incendio ha bruciato una superficie di circa 2ettari di pascoli alberati Orotelli: 2ettari in fumo



OROTELLI – Ennesimo rogo nell'Isola. Ieri (martedì), attorno alle 17.25, un incendio si è sviluppato nelle campagne del paese nuorese, in località Porta Pulichetta.



Pronto l'intervento di un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Anela. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione della Forestale di Orani.



