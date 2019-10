Condividi | Red 12:16 Sabato pomeriggio, il museo algherese ospiterà l´inaugurazione della mostra collettiva curata da Veronica Armani e Diego Maria Rizzo, organizzata con con il patrocinio della Società Dante Alighieri-Comitato di Alghero, in collaborazione con l´Associazione Musei d´arte contemporanea italiani e la Galleria d’arte contemporanea Vivace di Novara Leonardo contemporaneo a Casa Manno



ALGHERO – Sabato 12 ottobre, alle 16, Casa Manno, ad Alghero, ospiterà l'inaugurazione della mostra “Leonardo contemporaneo”, collettiva curata da Veronica Armani e Diego Maria Rizzo, organizzata con con il patrocinio della Società Dante Alighieri-Comitato di Alghero, in collaborazione con l'Associazione Musei d'arte contemporanea italiani e la Galleria d’arte contemporanea Vivace di Novara. L'allestimento sarà visitabile fino a domenica 27 ottobre nei giorni di apertura del museo (venerdì, sabato, domenica e lunedì, dalle 16 alle 20), con ingresso ad offerta libera.



La Genialità di Leonardo intesa come elemento ispiratore di opere originali, uniche, provocatorie, innovative per stile, tecnica, soggetto: dal ritratto al paesaggio, di cui lo stesso fu innovatore profondo e rivoluzionario, dalla visione simbolica ed introspettiva del reale e della natura all’astrazione sintetica delle forme e della metafisica dello spazio. Angela Maria Capozzi, Federico Cozzucoli, Davide Ferro, Olinsky, Massimo Romani, Gianni Pedullà e Leonardo Santoli sono stati chiamati ad interpretare il tema della genialità leonardesca secondo le proprie emozioni e con il proprio stile.



Il risultato è la realizzazione di opere astratte, figurative, pittoriche, che danno un senso a tale ricerca, proponendo una selezione accurata di lavori che grazie alla loro creatività̀ riescono a stupire e ad innovare l'arte e la visione del mondo e dell'uomo. L'evento, dopo la prima tappa a Novara ed una seconda a Castelsardo, si sposta ad Alghero in occasione della 15esima Giornata del contemporaneo, promossa dall'Amaci, per poi approdare a novembre a Milano.