Aeroporto Alghero: sterpaglie a fuoco



ALGHERO - Notte movimentata per gli uomini del comando di via Napoli ad Alghero. A causa di un incendio di probabile origine dolosa, la squadra in servizio notturno è intervenuta in zona aeroporto, reg. Nuraghe Biancu, per domare un principio d'incendio.



In fumo sterpaglie e poco più. Questa mattina però, gli uomini del 115 hanno dovuto compiere un secondo intervento, sempre nella stessa zona, perché il rogo, nonostante la messa in sicurezza dell'area, aveva ripreso vigore.



Per questo, bonificata la zona, sono partite le indagini per chiarire la dinamica del fatto ed accertare eventuali responsabilità. Non è escluso, infatti, che possa trattarsi di un atto volontario e premeditato.