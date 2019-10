Condividi | Cor 9:25 Dal 29 marzo al 21 ottobre 2020 la compagnia low cost spagnola conferma il volo dall'aeroporto di Alghero a Barcellona El Prat. Sarà bisettimanale col rinforzo ad agosto Vueling conferma l'Alghero-El Prat



La compagnia spagnola volerà anche per la prossima stagione summer sull'Alghero-Barcellona El Prat. Tratta che sarà operativa dal 29 marzo al 21 ottobre 2020. Collegamento bisettimanale, nelle giornate di mercoledì e domenica, con rinforzo previsto per tutto il mese di agosto il venerdì. Partenze da Alghero alle 12.20 (mercoledì) 3 alle 8.45 (domenica); da Barcellona alle 10.15 (mercoledì) ed alle ore 6.35 (domenica). Commenti ALGHERO - Alghero e la Catalogna rimangono collegate dal volo diretto, per il secondo anno operato in continuità tra Vueling e Ryanair. Per un vettore che lascia - il 23 ottobre decollerà l'ultimo volo della summer per il Boeing con la livrea gialla - ce n'è un altro in partenza - martedì 29, sempre di ottobre, l'avvio del diretto su Girona.Una garanzia di continuità nei collegamenti aerei che ha un alto valore culturale e sociale, considerata la vicinanza degli algheresi al popolo Catalano. Continuità che sarà garantita anche nel 2020. Dopo Ryanair , che conferma tutti i collegamenti summer da Alghero, attiva le nuove tratte su Vienna, Marsiglia e Katowice, senza però sbloccare l'Alghero-Girona oltre la Primavera (il 28 marzo 2020 l'ultimo collegamento acquistabile), arriva la conferma sull'operativo estivo del Riviera del corallo per laLa compagnia spagnola volerà anche per la prossima stagione summer sull'Alghero-Barcellona El Prat. Tratta che sarà operativa dal 29 marzo al 21 ottobre 2020. Collegamento bisettimanale, nelle giornate di mercoledì e domenica, con rinforzo previsto per tutto il mese di agosto il venerdì. Partenze da Alghero alle 12.20 (mercoledì) 3 alle 8.45 (domenica); da Barcellona alle 10.15 (mercoledì) ed alle ore 6.35 (domenica).