Disabilità gravissima: proroga ad Alghero

ALGHERO - L'Ufficio del Plus del Distretto di Alghero ha reso noto che sono state prorogati fino a martedì 15 ottobre i termini per la presentazione delle domande per l'erogazione di un contributo per l'acquisto di servizi di cura o per la fornitura diretta di cura da parte di familiari "caregiver" a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, finalizzati a garantire la domiciliarità dell'assistenza. L'accesso al contributo regionale avviene attraverso la presentazione della domanda al Comune di Alghero. Il modulo di domanda è disponibile nell'ufficio dei Servizi sociali, a Lo Quarter, e sul sito internet del Plus di Alghero.