Condividi | Red 14:16 Mercoledì 16 ottobre è in programma la presentazione all’Accademia di Belle arti “Mario Sironi” di Sassari. Si avvicina il ritorno in città del capolavoro di Leoncavallo, dopo tredici anni di attesa Teatro: Pagliacci ritorna al Comunale



SASSARI - Sarà l’Accademia di Belle arti “Mario Sironi” di Sassari, in Via Duca degli Abruzzi 4, ad ospitare, mercoledì 16 ottobre, alle 11, la presentazione di “Pagliacci”, di Ruggero Leoncavallo, prossima opera in cartellone nella Stagione lirica dell’Ente concerti “Marialisa de Carolis”. L’incontro sarà l’occasione per far conoscere al pubblico la nuova produzione originale, realizzata in collaborazione proprio con i docenti e con gli allievi dell’Accademia, che hanno ideato e realizzato scene e costumi dello spettacolo.



Alla presentazione, nell’Aula magna dell’istituto, parteciperanno i registi Paolo Gavazzeni e Piero Maranghi (di ritorno al Teatro Comunale dopo il “Rigoletto” dello scorso anno, trasmesso da Sky Classica), il direttore d’orchestra Sebastiano Rolli, il vicepresidente dell’Ente concerti Antonello Mattone, la musicologa Paola Cossu ed i docenti che hanno seguito l’allestimento. L’ingresso sarà libero e gratuito, come sempre per le presentazioni dell’Ente concerti, che coinvolge le scuole e le istituzioni culturali per diffondere la musica e l’opera in particolare, con un occhio di riguardo per le giovani generazioni.



Mercoledì pomeriggio, è in programma la tradizionale Anteprima giovani, dedicata esclusivamente alle scuole che prenotano un posto in teatro. Per aderire all’iniziativa, si deve inviare una e-mail all’indirizzo web scuole@marialisadecarolis.it o visitare il sito internet dell'Ente de Carolis. Il termine per le prenotazioni è lunedì 14 ottobre. Pagliacci, che torna a Sassari dopo tredici anni, sarà proposto in prima esecuzione venerdì 18 ottobre, alle 20.30, e poi domenica 20, alle 16.30, al Teatro Comunale.



Nella foto (di Elisa Casula): i registi Paolo Gavazzeni e Piero Maranghi Commenti SASSARI - Sarà l’Accademia di Belle arti “Mario Sironi” di Sassari, in Via Duca degli Abruzzi 4, ad ospitare, mercoledì 16 ottobre, alle 11, la presentazione di “Pagliacci”, di Ruggero Leoncavallo, prossima opera in cartellone nella Stagione lirica dell’Ente concerti “Marialisa de Carolis”. L’incontro sarà l’occasione per far conoscere al pubblico la nuova produzione originale, realizzata in collaborazione proprio con i docenti e con gli allievi dell’Accademia, che hanno ideato e realizzato scene e costumi dello spettacolo.Alla presentazione, nell’Aula magna dell’istituto, parteciperanno i registi Paolo Gavazzeni e Piero Maranghi (di ritorno al Teatro Comunale dopo il “Rigoletto” dello scorso anno, trasmesso da Sky Classica), il direttore d’orchestra Sebastiano Rolli, il vicepresidente dell’Ente concerti Antonello Mattone, la musicologa Paola Cossu ed i docenti che hanno seguito l’allestimento. L’ingresso sarà libero e gratuito, come sempre per le presentazioni dell’Ente concerti, che coinvolge le scuole e le istituzioni culturali per diffondere la musica e l’opera in particolare, con un occhio di riguardo per le giovani generazioni.Mercoledì pomeriggio, è in programma la tradizionale Anteprima giovani, dedicata esclusivamente alle scuole che prenotano un posto in teatro. Per aderire all’iniziativa, si deve inviare una e-mail all’indirizzo web scuole@marialisadecarolis.it o visitare il sito internet dell'Ente de Carolis. Il termine per le prenotazioni è lunedì 14 ottobre. Pagliacci, che torna a Sassari dopo tredici anni, sarà proposto in prima esecuzione venerdì 18 ottobre, alle 20.30, e poi domenica 20, alle 16.30, al Teatro Comunale.Nella foto (di Elisa Casula): i registi Paolo Gavazzeni e Piero Maranghi