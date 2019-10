video Condividi | Cor 10:20 Marcello Tilloca, reo confesso e mai fino ad oggi pentitosi per l´atroce delitto, sarà giudicato col rito abbreviato. Porte chiuse in Aula. Sit-in davanti al Tribunale di Sassari. Le immagini Femminicidio, assassino in aula

Donne in Tribunale per Michela



ALGHERO - Assassino a giudizio, a porte chiuse, per l'uccisione di Michela Fiori, la mamma di Alghero lucidamente strangolata dal marito, dal quale aveva deciso di separarsi. Il femminicidio, avvenuto alla vigilia del Natale dello scorso anno, aveva scosso un'intera comunità.



Marcello Tilloca, reo confesso e mai fino ad oggi pentitosi per l'atroce delitto, si è ripresentato nell'aula del Tribunale di Sassari questa mattina (giovedì), dove sarà giudicato con rito abbreviato come richiesto dal suo legale (il quinto intervenuto in sua difesa). Fuori dal palazzo di giustizia il sit-in organizzato dalla Rete delle Donne di Alghero.



Numerose donne, uomini e associazioni di Alghero, Oristano e Sassari, rappresentanti di centri antiviolenza prendono parte in maniera silenziosa e composta alla manifestazione. Rete delle Donne ammessa tra le parti civili al processo in corso in Tribunale. Commenti ALGHERO - Assassino a giudizio, a porte chiuse, per l'uccisione di Michela Fiori, la mamma di Alghero lucidamente strangolata dal marito, dal quale aveva deciso di separarsi. Il femminicidio, avvenuto alla vigilia del Natale dello scorso anno, aveva scosso un'intera comunità.Marcello Tilloca, reo confesso e mai fino ad oggi pentitosi per l'atroce delitto, si è ripresentato nell'aula del Tribunale di Sassari questa mattina (giovedì), dove sarà giudicato con rito abbreviato come richiesto dal suo legale (il quinto intervenuto in sua difesa). Fuori dal palazzo di giustizia il sit-in organizzato dalla Rete delle Donne di Alghero.Numerose donne, uomini e associazioni di Alghero, Oristano e Sassari, rappresentanti di centri antiviolenza prendono parte in maniera silenziosa e composta alla manifestazione. Rete delle Donne ammessa tra le parti civili al processo in corso in Tribunale. • Guarda e condividi il video su Alguer.tv