Iniziate nella giornata di mercoledì le ricerche di un 50enne residente nella zona di Porto Ferro, a confine tra i comuni di Alghero e Sassari. L´uomo ha fatto perdere le sue tracce da più di 48 ore Scomparso da Porto Ferro, ricerche con l´elicottero



ALGHERO - Ricerche in corso da parte delle forze dell'ordine di stanza ad Alghero nella zona di Porto Ferro. Da più di 48 ore, infatti, un 50enne residente a confine tra i comuni di Alghero e Sassari non da più notizie di se.



L'allarme è scattato nella giornata di ieri. Sul posto sono impegnati i Vigili del fuoco del distaccamento algherese ed i carabinieri, che stanno battendo la pineta e tutta la zona circostante.



Ricerche che si sono estese anche sul versante costiero con gli uomini della Capitaneria di Porto. Dalla mattina odierna (giovedì) è in volo su tutta la zona interessata dalla perlustrazione anche un elicottero delle forze dell'ordine.



