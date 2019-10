Condividi | Red 21:13 Il rogo è divampato nella struttura della Snt Messaggerie, in località Su Moriscau, e ha distrutto un semirimorchio, una Bmw e sei container. Pronto l´intervento dei Vigili del fuoco e dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Quartu Sant´Elena Sestu: fiamme nel capannone



SESTU – Un incendio è divampato oggi pomeriggio (giovedì) in un capannone della Snt Messaggerie, in località Su Moriscau, a Sestu. Le fiamme hanno creato cospicui danni, distruggendo un semirimorchio, una Bmw e sei container.



Il primo rogo si dovrebbe essere sviluppato con sterpaglie, per poi prendere vigore cammin facendo. Pronto l'intervento di due squadre dei Vigili del fuoco, due autobotti, un'autoscala e l'autobotte da 25mila litri d'acqua giunta dall'aeroporto "Mario Mameli" di Elmas. Sul posto anche i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant'Elena, che hanno effettuato i rilievi del caso.