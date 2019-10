Condividi | Red 19:08 L´altra notte, la Guardia costiera di Olbia è stata impegnata con mezzi aero-navali del Corpo nella ricerca di un’imbarcazione e dei suoi occupanti che, incautamente, avevano intrapreso la navigazione del Mar Tirreno, incuranti delle condizioni meteo marine La Guardia costiera evita una sciagura



OLBIA - Una nuova sciagura in mare è stata scongiurata ieri (giovedì) dalla Guardia costiera. Così come già accaduto lo scorso anno, la Guardia costiera di Olbia, al comando del direttore marittimo capitano di Vascello Maurizio Trogu, è stata impegnata l’altra notte con mezzi aero-navali del Corpo nella ricerca di un’imbarcazione e dei suoi occupanti che, incautamente, avevano intrapreso la navigazione del Mar Tirreno, incuranti delle condizioni meteo marine. A partire da ieri pomeriggio e fino a tarda notte la Sala Operativa della Guardia costiera di Olbia ha coordinato le operazioni di ricerca dell'’unità da diporto di circa 14metri “Alberta”, partita dalla Marina di Riva di Traiano (Civitavecchia) e diretta ad Olbia, della quale non si avevano più notizie.



La segnalazione fatta dal proprietario dell’imbarcazione, allarmato dalla mancanza di notizie da parte delle due persone a bordo, è pervenuta alla Capitaneria di porto di Olbia che, in considerazione dei pochi elementi d’informazione disponibili, se non dell’orario e del porto di partenza, ha attivato la macchina delle ricerche, richiedendo, peraltro, alla Centrale Operativa del Comando generale delle Capitanerie di porto, l’intervento di un mezzo aereo, che prontamente è decollato dal Nucleo aeromobili della Guardia costiera di Catania. Alle 23.30, il velivolo Atr42Mp ha comunicato alla Sala operativa della Guardia costiera di Olbia di aver avvistato a circa 13miglia ad est dell’isola di Tavolara, un’imbarcazione ch,e sulla base delle informazioni in possesso, corrispondeva alla descrizione dell’unità oggetto delle ricerche in atto.



Immediatamente è stato disposto l'intervento in zona della motovedetta Cp803 di Olbia che, alle 0.30, ha intercettato l'imbarcazione che, a causa delle condimeteo non favorevoli (Vento5 da nordest e Mare4), stava navigando a lento moto verso le coste del nord Sardegna. L'equipaggio della motovedetta, dopo aver accertato che le persone a bordo erano in buono stato di salute, seppur provati dalla lunga e difficile navigazione a causa delle condizioni meteomarine avverse, ha scortato l'unità in difficoltà nel porto di Olbia, dove gli occupanti sono stati sottoposti ai dovuti accertamenti sanitari da parte del personale del 118 che li attendeva in banchina.