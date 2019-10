Condividi | S.O. 17:35 Ad Alghero riprendono i lavori di recupero dell'ultima facciata dell´ex mercato Ortofrutticolo di via Sassari. Operazioni al via dalla mattina odierna: dureranno poche settimane Mercato civico: riprendono i lavori



ALGHERO - Ancora qualche settimana di lavori e i due stabili potranno dirsi completamente riqualificati, almeno nelle facciate, fino a qualche mese fa in condizioni pessime. Dopo una breve pausa estiva, riprendono i lavori di ristrutturazione della facciata dell'ex mercato Ortofrutticolo di via Sassari, l'ultima rimasta da riqualificare.



Cambiano decisamente volto gli stabili del centro città grazie ai lavori di restauro conservativo e adeguamento edilizio programmati dall'Amministrazione comunale algherese. Un investimento complessivo di 635mila euro suddiviso in due distinte procedure. La prima ha riguardato il lotto funzionale al restauro conservativo delle facciate, la seconda ricomprende invece le opere di adeguamento degli impianti tecnologici.



Ultimate le opere esterne, si tratterà di capire quale gestione sarà attuata per un vero rilancio delle strutture algheresi. Numerosi sono infatti i problemi riscontrati all´interno del mercato oggi utilizzato per ortofrutta e pesce.



