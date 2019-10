Condividi | Red 10:16 Lunedì sera, la sala delle Conferenze di Via Cavour 23 ospiterà la conferenze “La memòria del sabor. Joan Garí, autoretrat amb aliments”, organizzata dall´Ateneu Algueres e tenuta dallo stesso cattedratico valenciano Libri: Joan Gari ad Alghero



ALGHERO – Lunedì 14 ottobre, alle 18.30, la sala delle Conferenze di Via Cavour 23, ad Alghero, ospiterà la conferenze “La memòria del sabor. Joan Garí, autoretrat amb aliments”, organizzata dall'Ateneu Algueres e tenuta dallo stesso cattedratico valenciano. Il professor Garí ha ottenuto molteplici riconoscimenti per la sua attività di scrittorem cimentandosi in svariati i generi letterari, dalla poesia alla critica, dalla saggistica alla narrativa. Ultimamente, ha ancora cambiato genere, passando ai libri di cucina, conseguendo ugualmente notevole successo.



“La memòria del sabor” è il libro del quale lunedì parlerà Joan Garí. Un libro particolare: un libro di cucinam perché si parla di ricette, ma sono le ricette della cucina materna, ricette tradizionali valenziane, ricette che lo riportano a ricordi d’infanzia e di gioventù. Non sono ricette da chef stellati, bensì quelle della cucina di tutti i giorni, che molto ha da condividere con la “dieta mediterranea”.



L’Ateneu Alguerès riprende così, dopo la pausa estiva, gli incontri con amici e simpatizzanti, invitando quanti fossero interessati a questa conferenza dal tema inusuale, tema che permetterà di fare un raffronto tra la cucina valenciana e quella algherese. «Non è azzardato ipotizzare che le radici che accomunano Alghero ai paesi di lingua catalana non siano da ricercare esclusivamente nella parlata e nei testi letterari, ma anche, più prosaicamente, nelle ricette di cucina», dichiara il presidente dell'Ateneu Antonio Frulio.



