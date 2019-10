Condividi | Red 15:04 «Perché limitarsi? È già possibile, nell’ambito della Consulta dello sviluppo economico, dare vita a un gruppo di lavoro tematico come è stato fatto per il corallo, senza passaggi consiliari, ne burocratici», sottolineano i consiglieri comunali di Per Alghero Gabriella Esposito, Pietro Sartore e Mario Bruno «Turismo, non basta un tavolo»



ALGHERO - «Facciamoli entrare dalla porta principale. Parco di Porto Conte, Sogeaal, Confcommercio, Consorzio del porto, con le loro articolazioni, possono entrare a pieno titolo nell’assemblea della Fondazione Alghero. Le ultime modifiche statutarie lo consentono. Altro che tavolo». L'annuncio del Tavolo permanente per il turismo, licenziato giovedì dalla Giunta Conoci



«Troverete, agli atti della Fondazione, anche le domande di ingresso da parte di alcuni di questi enti. Perché limitarsi a un tavolo? È già possibile nell’ambito della Consulta dello sviluppo economico, dare vita a un gruppo di lavoro tematico come è stato fatto per il corallo, senza passaggi consiliari, ne burocratici. La possibilità di aprire la governance del turismo ai soggetti privati consente di programmare e gestire insieme, di apportare capitali, anche minimi, di essere co-protagonisti delle scelte», insistono i consiglieri d'Opposizione.



