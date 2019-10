Condividi | A.B. 17:16 Nel match valido per la seconda giornata del girone C del campionato di serie C, le rossoblu sbancano per 0-6 il campo della Pistoiese, grazie alla doppietta di Lombardo ed alle reti di Marenic, Dasara, Borg e Ladu Calcio femminile: Torres, sei bellissima



SASSARI - Seconda vittoria consecutiva per la Sassari Torres femminile, che vince per 0-6 allo stadio “Bonelle” di Pistoia il match valido per la seconda giornata del girone C del campionato di serie C e conferma quanto di buono era stato fatto nella prima partita contro il Grifone gialloverde. La Pistoiese, dopo lo 0-1 firmato da Lombardo, ha provato diverse volte ad affacciarsi in avanti, ma la Torres ha prima raddoppiato sempre con la centrocampista siciliana, poi nella ripresa ha dilagato fino allo 0-6.



PRIMO TEMPO. Al 19′, Torres in vantaggio. Sugli sviluppi di un fallo laterale, Lombardo batte Italiano con un tiro da fuori area. La Pistoiese si affaccia in avanti, ma la difesa sassarese non si fa cogliere impreparata. Al 39′, le ragazze di mister Desole si rendono pericolose e solo un salvataggio sulla linea della difesa pistoiese toglie alle rossoblu la gioia del gol. Raddoppio che arriva tre minuti dopo: cross di Borg, Lombardo si trova a tu per tu con il portiere e non sbaglia. Si va al riposo sullo 0-2.



SECONDO TEMPO. Pronti-via e la Torres cala il tris: cross di Ferrer Garcia, sfiora di testa Marenic, che trova così il suo terzo gol in campionato. Passano sette minuti ed Arianna Dasara viene servita con un lancio millimetrico ed in contropiede trafigge per la quarta volta l’incolpevole Italiano. Al 71′, è scala reale rossoblu: dagli sviluppi di calcio d’angolo, la palla finisce sui piedi di Borg, che mette la palla sotto la traversa per lo 0-5. A chiudere i conti ci pensa Maria Grazia Ladu, che dopo i quattro gol realizzati contro il Caprera in Coppa Italia trova la prima gioia stagionale in campionato: azione personale sulla sinistra, salta tre avversarie e supera per la sesta volta Italiano.

Il match scivola via senza nessun particolare patema e la Torres Femminile vince 0-6 su un campo difficilissimo, contro una squadra che tra campionato e Coppa Italia, non aveva ancora subito nessuna sconfitta.



PISTOIESE-SASSARI TORRES 0-6:

PISTOIESE: Italiano, Diamanti, Bedini, Buratti, Baroni, Bonacchi, Buono, Mannucci, Brundo, Valoriani, Martinelli.

SASSARI TORRES: Savickaitė, Farris, Tola, Congia (30′st Fancellu), Campesi; Sotgiu, Borg, Lombardo, Ferrer García, Dasara, Marenic (19′st Ladu). Allenatore Desole.

