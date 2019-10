Condividi | A.B. 21:26 Sesta sconfitta nelle ultime sette partite per i galluresi, che cedono 0-1 al “Bruno Nespoli” contro l´Aurora Pro Patria, con una tiro-cross di Giorgio Spizzichino che ha beffato Van Der Want Serie C: Olbia sconfitta a domicilio



OLBIA - Sesta sconfitta nelle ultime sette partite per l'Olbia, che nel match valido per il campionato di serie C cede 0-1 al “Bruno Nespoli” contro l'Aurora Pro Patria. Decisivo, al 22', un tiro-cross di Giorgio Spizzichino che ha beffato Van Der Want. Domenica 20 settembre, prossimo impegno a Gozzano.



OLBIA-AURORA PRO PATRIA 0-1:

OLBIA: Van der Want, Pisano, Gozzi, Dalla Bernardina (11'st Parigi), Pitzalis, Lella (45'st Verde), La Rosa, Pennington (38'st Miceli), Biancu, Doratiotto, Ogunseye. Allenatore Michele Filippi.

PRO PATRIA: Tornaghi, Battistini, Lombardoni, Boffelli, Galli, Ghioldi, Bertoni (25'st Palesi), Colombo (11'st Fietta), Spizzichino (25'st Cottarelli), Le Noci (25'st Pedone), Mastroianni. Allenatore Ivan Javorcic.

ARBITRO: Adalberto Fiero di Pistoia.

RETE: 22’ Spizzichino.



