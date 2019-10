Condividi | Red 19:04 La Compagnia italiana di navigazione, società armatrice della motonave, ha richiesto la chiamata urgente d´imbarco di un lavoratore per domani mattina. Gli interessati dovranno presentarsi alle 10, all´Ufficio di collocamento della Gente di mare della Capitaneria di porto Janas cerca un piccolo di camera



PORTO TORRES – La Compagnia italiana di navigazione, società armatrice del traghetto “Janas”, ha chiesto la chiamata urgente d'imbarco per domani, martedì 15 ottobre, di un piccolo di camera. I marittimi interessati, in possesso della qualifica richiesta ed in regola con i corsi previsti, devono presentarsi domani, alle 10, all'Ufficio di collocamento della Gente di mare della Capitaneria di porto di Porto Torres. I marittimi dovranno portare con se il libretto di navigazione in corso di validità. Commenti PORTO TORRES – La Compagnia italiana di navigazione, società armatrice del traghetto “Janas”, ha chiesto la chiamata urgente d'imbarco per domani, martedì 15 ottobre, di un piccolo di camera. I marittimi interessati, in possesso della qualifica richiesta ed in regola con i corsi previsti, devono presentarsi domani, alle 10, all'Ufficio di collocamento della Gente di mare della Capitaneria di porto di Porto Torres. I marittimi dovranno portare con se il libretto di navigazione in corso di validità.