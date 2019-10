Condividi | Red 7:06 Ieri, sono stati diciotto gli incendi divampati su tutto il territorio sardo. Di questi, due hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale, rispettivamente in località R.Murera e Lighentosa Fiamme a Gergei e Cossoine



CAGLIARI – Ieri (lunedì), sono stati diciotto gli incendi divampati su tutto il territorio sardo. Di questi, due hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale nelle campagne di Gergei e di Cossoine, rispettivamente in località R.Murera e Lighentosa.



Il primo rogo è divampato nell'agro di Gergei, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base della Forestale di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione del Corpo forestale di Isili, coadiuvato dagli elitrasportati, da due squadre di Forestas di Isili e di Villanovatulo e dai volontari ProtCiv Guasila. L’incendio ha interessato una superficie di circa 5ettari di macchia mediterranea e pascolo. Le operazioni di spegnimento, rese complicate dall'orografia del terreno, si sono protratte fino alle 16.



Il secondo incendio si è sviluppato nelle campagne di Cossoine, dove sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi della Forestale di Anela e di Bosa. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione del Corpo forestale di Bonorva, coadiuvata dagli elitrasportati e da due squadre di Forestas di Bonorva. L'incendio ha interessato una superficie di circa 10ettari di terreni incolti e pascoli cespugliati. Le operazioni di spegnimento ad opera dei mezzi aerei si sono concluse alle 19.05, mentre l'attività delle squadre a terra si è prolungato.